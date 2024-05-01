«Кульминация наступит»: Польша готовится перебросить военную технику к границе с Россией

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 124 0

Польша готовится перебросить военную технику к границе с Россией

«Кульминация наступит»: Польша готовится перебросить военную технику к границе с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra

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Прибалтийская страна официально заявила о своих планах.

Армия Польши готовится перебросить свою военную технику на север страны, где проходит граница с Калининградской областью России. Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте ВС Польши в соцсети Х (прежнее название Twitter).

Свои планы они объяснили учениями НАТО Steadfast Defender 2024. Переброска военной техники будет производиться в период с 4 по 6 мая.

«Просим в ближайшее время сохранять особую осторожность, так как вы можете встретить на дорогах многочисленные военные колонны. Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая в районах Западно-Поморского, Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств», — говорится в сообщении.

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С Калининградской областью граничат как раз последние два вышеуказанные воеводства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что учения НАТО назвали ширмой для отправки «отпускников альянса» на Украину.

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