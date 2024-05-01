«Кульминация наступит»: Польша готовится перебросить военную технику к границе с Россией

Прибалтийская страна официально заявила о своих планах.

Армия Польши готовится перебросить свою военную технику на север страны, где проходит граница с Калининградской областью России. Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте ВС Польши в соцсети Х (прежнее название Twitter).

Свои планы они объяснили учениями НАТО Steadfast Defender 2024. Переброска военной техники будет производиться в период с 4 по 6 мая.

«Просим в ближайшее время сохранять особую осторожность, так как вы можете встретить на дорогах многочисленные военные колонны. Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая в районах Западно-Поморского, Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств», — говорится в сообщении.

«Прямое вторжение»: в НАТО оценили возможность борьбы России с альянсом

С Калининградской областью граничат как раз последние два вышеуказанные воеводства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что учения НАТО назвали ширмой для отправки «отпускников альянса» на Украину.