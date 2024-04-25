Учения НАТО назвали ширмой для отправки «отпускников альянса» на Украину
Американист Дудаков: НАТО отрабатывают механизмы слежки за Россией
Фото: www.globallookpress.com / US Army
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Еще одна возможная цель маневров — отработка механизмов предоставления помощи ВСУ.
НАТО на военных учениях рядом с границами России может готовить солдат для последующей отправки на Украину. Об этом агентству URA.RU заявил политолог и американист Малек Дудаков.
«Там определенная военная логистика может быть построена. Например, НАТО могут отрабатывать механизмы предоставления новых траншей военной помощи киевскому режиму. Они отправляют большое количество бронетехники и всего остального, поэтому учения на это вполне могут быть направлены», — сказал эксперт.
Он отметил, что часть участников маневров может находиться в отставке и поэтому после они сразу отправятся в зону СВО. К тому же, уже были новости о том, что американские и польские солдаты погибли в ходе учений.
Специалист предполагает, что на самом деле их ликвидировали на Украине, а учения НАТО использовали как ширму во избежание международного конфликта и дальнейшей эскалации. Также альянс, отмечает Дудаков, в ходе учений может отрабатывать механизмы слежения за Россией и методы радиоэлектронной борьбы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МИД России прокомментировали учения НАТО в Финляндии.
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