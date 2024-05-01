Месть умирающему отцу? Принц Гарри жестоко обошелся с больным раком Карлом III

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 266 0

Принц Гарри не привезет детей Арчи и Лилибет к больному раком отцу Карлу III

Месть умирающему отцу? Принц Гарри жестоко обошелся с больным раком Карлом III

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Christoph Hardt

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Младший наследник короля Великобритании и его жена Меган Маркл снова провоцируют семью.

Британский принц Гарри, казалось бы, возжелавший восстановить отношения с семьей, снова неприятно удивил родню. Совпадение это или намеренный жест, известно только ему, но публика и королевские эксперты увидели в поступке Гарри месть тяжелобольному отцу Карлу III. Встреча с близкими, которая состоится уже через несколько дней, судя по всему, будет непростой и едва ли поможет всем ее участникам забыть старые обиды.

За последние четыре года принц бывал на родине всего несколько раз. В мае он прилетит в Лондон, чтобы принять участие в важном событии — праздновании десятилетия собственного проекта. Речь идет об Играх для военнослужащих-спортсменов, получивших ранения в боях (Invictus Games). Это будет большое торжество, 8 мая в Соборе Святого Павла ему посвятят службу, в числе почетных гостей ожидаются члены королевской семьи.

Как известно, у Гарри с родственниками натянутые отношения после целой серии скандальных заявлений — принца и его жены Меган Маркл. Однако пожилой Карл III, страдающий от онкологии, проявлял желание примириться и мечтал встретиться с внуками Арчи и Лилибет. Но такой возможности сын ему не предоставил. Меган с малышами останется в США, а Гарри прибудет в Лондон один. Отказ отцу, по информации источников издания Express.co.uk, представлял собой унизительную формальную отговорку.

Как полагают эксперты, месть может быть связана с претензиями Гарри. Вот уже два года он требует привилегии передвигаться по Великобритании с полицейской охраной, которая положена королевской семье. Но так как принц решил снять с себя обязанности и даже пожертвовал титулами, пакуя чемоданы в США, никто ему охрану не дает. И судебные споры завершаются не в его пользу. Неужели за отсутствие телохранителей Гарри запрещает старому папе увидеть внуков?

Примечательно, что принц объясняет отказ брать с собой жену и детей в Великобританию тревогой. Мол, мало ли что случится, а у них даже телохранителя нет. Знаменитости как-никак. Зато поездку в Нигерию с супругой он не считает рискованной. На днях получил приглашение и принял его, не задумываясь. Выходит, африканская страна кажется ему безопаснее родной Великобритании.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему экс-супруга премьера Канады Джастина Трюдо внезапно отреклась от дружбы с Меган Маркл.

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