99%— на женщине? Вдовиченков раскрыл свое отношение к браку

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 63 0

Актер Владимир Вдовиченков: близкая женщина рядом сделала его более мягким

99%— на женщине? Вдовиченков раскрыл свое отношение к браку

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Звезда сериала «Бригада» также рассказал и о минусах прекрасной половины человечества.

Заслуженный артист России Владимир Вдовиченков поделился с журналом «Караван историй» о своем отношении к женщинам. Он также высказался о влиянии на него своей жены.

Вдовиченков признался, что его вторая половинка Елена Лядова хороший советчик. Он напоминает, что был женат множество раз и каждый раз убеждался, что женщины очень важны в решении дел. Несмотря на это, актер находит в этом и свои минусы, которые не лучшим образом отразились и на характере звезды сериалов.

«Женщинам нужно доверять. Но есть у этого и минусы — женщины делают мужчин слабее, более готовыми к компромиссу», — признается Владимир Вдовиченков.

Знаменитость добавляет, что после встречи со своей будущей женой Лядовой он стал гораздо более мягким. Стоит упомянуть, что в прошлом году 52-летний актер впервые стал дедушкой — старший сын подарил звезде «Бригады» внука Михаила.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о реакции Владимира Вдовиченко на рождение внука.

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