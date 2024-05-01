В Японии произошел пожар на атомной электростанции «Симанэ»

На японской атомной электростанции Симанэ» произошло возгорание. Об этом сообщает агентство Киодо.

Пожар начался в районе временного распределительного ящика в машинном зале второго энергоблока АЭС. По данным местных СМИ, с возгоранием удалось быстро справиться, пострадавших в результате инцидента нет.

«Негативного воздействия на окружающую среду также не выявлено», — уточняется в материале.

Причины пожара пока не установлены.

Атомная электростанция «Симанэ» находится на юго-западе острова Хонсю на побережье Японского моря.

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