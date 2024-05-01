В Японии произошел пожар на атомной электростанции «Симанэ»
В чем причина ЧП?
Фото: Zuma\TASS / ТАСС
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На японской атомной электростанции Симанэ» произошло возгорание. Об этом сообщает агентство Киодо.
Пожар начался в районе временного распределительного ящика в машинном зале второго энергоблока АЭС. По данным местных СМИ, с возгоранием удалось быстро справиться, пострадавших в результате инцидента нет.
«Негативного воздействия на окружающую среду также не выявлено», — уточняется в материале.
Причины пожара пока не установлены.
Атомная электростанция «Симанэ» находится на юго-западе острова Хонсю на побережье Японского моря.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,5.
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