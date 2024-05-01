«Борьба ценностей»: Швыдкой высказался об отмене русской культуры

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 27 0

Швыдкой: тема отмены русской культуры исчерпала себя

«Борьба ценностей»: Швыдкой высказался об отмене русской культуры

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Почему эта тенденция себя исчерпала на Западе?

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что процесс отмены русской культуры на Западе полностью исчерпал себя, несмотря на попытки украинских и европейских активистов. Об этом он сообщил на VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

Швыдкой отметил, что на данный момент российские артисты активно участвуют в мероприятиях по всему миру, а также проводится большое количество тематических фестивалей.

«Тема отмены российской культуры, безусловно, себя исчерпала, потому что по многим направлениям русская культура по-прежнему существует на площадках даже недружественных стран», — объяснил Михаил в беседе с изданием NEWS.ru.

Например, в апреле этого года в Японии начался фестиваль русской культуры. А на премьере спектакля Бизе «Кармен» в Венской опере можно увидеть пять российских исполнителей.

Однако в некоторых государствах мероприятия такого рода все же отменяются под воздействием местных активистов, в том числе в Республике Корея. Но, по словам Швыдкого, это негативно сказывается на публике, и она многое теряет. В то время как русская культура от этого менее интересной не становится.

Спикер подчеркнул, что сейчас идет процесс борьбы ценностей, и в нынешних условиях он неизбежен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МИД прокомментировали отказ Латвии от изучения русского языка.

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