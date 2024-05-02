Тбилиси погрузился в хаос: протесты из-за закона об иноагентах разгораются с новой силой

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Протесты в Тбилиси из-за закона об иноагентах разгораются с новой силой

Фото, видео: DAVID MDZINARISHVILI / ТАСС; 5-tv.ru

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Только за минувшую ночь протестующие несколько раз пытались взять штурмом здание парламента Грузии.

Грузинская столица минувшей ночью снова превратилась в поле ожесточенных столкновений полиции и протестующих. Беспорядки в Тбилиси вспыхнули накануне после принятия во втором чтении так называемого закона об иноагентах. Манифестанты, подогреваемые европейскими дипломатами и прозападным президентом Зурабишвили, несколько раз пытались взять штурмом здание парламента. За событиями наблюдал корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин.

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«Огромное совершенно количество людей на Руставели, с левой стороны парламента пытались пробиться, поливали активно протестующих водометом», — говорит журналист.

Кажется, тактика у толпы была простая — одна группа выдвигается к воротам, пытается их сломать, получает отпор. После одни отходят, в атаку идут следующие.

«После очередных попыток ударить по воротам, спецназ применил слезоточивый газ, активная толпа отошла промыть глаза, поменять маски», — говорит корреспондент.

Второе чтение закона об НКО в парламенте Грузии началось с потасовки. В конфликте участвовали представители оппозиции и правящей партии «Грузинская мечта». Жарко было и вокруг здания — митингующие пришли к началу слушаний. Несмотря на напряженную обстановку, голосование завершилось. «За» выступили 83 депутата, против высказались 22. Оппозиция вновь заявила о масштабном митинге уже в вечернее время.

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