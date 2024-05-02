Украинского хакера Васинского приговорили к тюремному сроку в США

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 39 0

Ярослав Васинский провел в заключении более 13 лет.

Украинского хакера Васинского приговорили к тюремному сроку в США

Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt

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Украинского хакера Ярослава Васинского приговорили к 13 годам тюрьмы в Штатах за его киберпреступления. Об этом сообщило Министерство юстиций США.

Хакера задержали еще в 2021 году в Польше. Там его включили в список людей, находящихся под санкциями, и экстрадировали в США. Правонарушитель признал вину во всех 11 обвинениях. Среди них кибервымогательство внутри группировки REvil. Предполагается, что от рук хакера пострадала американская IT-компания Kaseya.

Суд решил, что хакер должен отбывать наказание в тюрьме 13 лет и семь месяцев. К тому же он должен выплатить 16 миллионов долларов в качестве компенсации за свое участие в более чем двух тысячах атак с использованием программ-вымогателей.

Исходя из официального заявления Минюста, Васинский и его сообщник взломали более тысячи компьютеров во всем мире и требовали 700 миллионов долларов за неразглашение личных данных своих жертв.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хакеры атаковали более 19 миллионов пользователей Android из России.

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