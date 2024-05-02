Долго откладывала: женщине удалили огромную опухоль весом шесть килограммов

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 48 0

Врачи в ЯНАО удалили женщине огромную опухоль весом шесть килограммов

Долго откладывала: женщине удалили огромную опухоль весом шесть килограммов

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Образование в яичниках у пациентки нашли еще в прошлом году.

Медики в Салехарде удалили пенсионерке огромную опухоль весом в шесть килограммов. Об этом пишет информационное агентство URA.RU со ссылкой на местные СМИ.

Новообразование в яичниках у пожилой женщины обнаружили еще в прошлом году, однако пациентка долгое время отказывалась от операции. Когда опухоль достигла слишком большого размера, откладывать удаление больше было нельзя.

Сложную операцию провели заведующий онкологическим отделением Андрей Антонов и врач-онколог Акрамхон Холов. Процедура проходила сложно, до нее пациентка проходила химиотерапию. После хирургического вмешательства восстановление также протекало тяжело.

Однако врачам удалось выполнит свое дело. Сейчас женщина постепенно идет на поправку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врачи удалили россиянке гигантскую опухоль с зубами и волосами.

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