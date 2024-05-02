Долго откладывала: женщине удалили огромную опухоль весом шесть килограммов

Образование в яичниках у пациентки нашли еще в прошлом году.

Медики в Салехарде удалили пенсионерке огромную опухоль весом в шесть килограммов. Об этом пишет информационное агентство URA.RU со ссылкой на местные СМИ.

Новообразование в яичниках у пожилой женщины обнаружили еще в прошлом году, однако пациентка долгое время отказывалась от операции. Когда опухоль достигла слишком большого размера, откладывать удаление больше было нельзя.

Сложную операцию провели заведующий онкологическим отделением Андрей Антонов и врач-онколог Акрамхон Холов. Процедура проходила сложно, до нее пациентка проходила химиотерапию. После хирургического вмешательства восстановление также протекало тяжело.

Однако врачам удалось выполнит свое дело. Сейчас женщина постепенно идет на поправку.

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