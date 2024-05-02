«Отражение реальности»: в Кремле ответили на слова Байдена о ксенофобии в России

Американский президент высказался о миграционной политике ряда стран, в том числе — РФ и Китая. Как на самом деле можно оценить его заявления в рамках доктрины самих Штатов?

Слова президента США Джо Байдена о «ксенофобии» в России являются отражением политики, которой придерживаются сами американские власти. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Байден обвинил Россию и Китай в ксенофобии, так как те якобы «не хотят принимать мигрантов». Песков напомнил, что это не РФ заставляют компании отказываться от контрактов и вводят «бандитские» ограничения против организаций, руководствуясь критериями национальной принадлежности.

«Разве это Россия оказывает давление, беспардонное давление, незаконное давление на третьи страны с тем, чтобы убедить их не общаться с компаниями из конкретно взятой страны? Разве это Россия гоняется за людьми конкретной национальности, конкретного гражданства по всему миру? Нет, это делает не Россия, это делает совсем другая страна», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что США, вероятно, продолжат давить на другие страны, сотрудничающие с Россией. Однако усилия американских властей не способны разрушить развитие международного сотрудничества с кем бы то ни было.

«Страны заинтересованы в этом, они сохраняют свою суверенность. И мы рассчитываем дальше осуществлять сотрудничество, причем таким образом, чтобы постепенно минимизировать риски от таких недружественных, а точнее враждебных проявлений», — сказал Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, на что нацелены новые санкции США против России.