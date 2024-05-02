«Раздвоение сознания»: кто хочет сделать антироссийский плацдарм из Грузии

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 60 0

Историк Суржик: ряд сил в Грузии хочет превратить ее в антироссийский плацдарм

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Законы для иноагентов существуют и в европейских странах, и в США. Так почему его так критикуют в Грузии, которая грезит вступлением в ЕС и НАТО?

Грузию накрыла волна протестов из-за законопроекта об иностранных агентах. О настоящих причинах волнений в обществе в беседе с 5-tv.ru рассказал исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного Государства России и Белоруссии, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик. Он уверен, что закон направлен на сохранение суверенитета страны. Но кому это может не нравиться?

Суржик нашел явное противоречие в причинах массовых протестов в Грузии. Он отметил, что закон об иноагентах есть как в Европе, так и в США. Несмотря на это, аналогичный законопроект в Тбилиси вызывает лишь критику со стороны сторонников Запада. Эксперт считает, что здесь видно «раздвоение сознания», и это можно наблюдать по резко негативной реакции президента Саломе Зурабишвили на закон.

«На мой взгляд, закон направлен на сохранение суверенитета», — объяснил цели проекта Дмитрий Суржик.

Законопроект направлен на сохранение независимости — как внутренней, так и внешней политики, чего и боятся допустить президент и некоторые политические силы, а также некоммерческие организации (НКО) в стране.

Суржик уверен, что все они стремятся сделать из Грузии «антироссийский плацдарм». Сам же раскол правительства и ряда «здравомыслящих политических партий» лишь свидетельствует о том, что не все в Грузии готовы прогнуться под иностранным давлением.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который вызвал раскол в грузинском обществе, одобрили 1 мая в третьем чтении в парламенте. Президент Зурабишвили в середине марта заверила граждан, что наложит вето на закон, если он успешно преодолеет третье чтение, однако премьер-министр Ираклий Кобахидзе уверен, что это лишь на несколько недель замедлит его принятие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдеп США грозит разрушить мечту Грузии о вступлении в ЕС и НАТО.

+9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
92.05
0.27 98.64
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:25
«Плеснула мужику в лицо»: почему Ирен Феррари попала в больницу с ожогами лица
21:12
Замдиректора авиационной компании МЧС Матвеева оставили под арестом
21:00
Марш под оркестр: на Соборной площади Кремля прошла репетиция инаугурации президента
20:48
Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Крымом
20:37
Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»
20:25
Главное — проработать: может ли Кудрявцева навредить дочке из-за детских обид

Сейчас читают

«Тарасам — смерть, своим отпрыскам — Куршавель»: как украинские паны дурят свой народ
За что ГИБДД будет аннулировать регистрацию у автовладельцев: дают 10 дней
Конец актерской карьере? Ирен Феррари попала к врачам со страшными ожогами лица
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео