«Раздвоение сознания»: кто хочет сделать антироссийский плацдарм из Грузии

Законы для иноагентов существуют и в европейских странах, и в США. Так почему его так критикуют в Грузии, которая грезит вступлением в ЕС и НАТО?

Грузию накрыла волна протестов из-за законопроекта об иностранных агентах. О настоящих причинах волнений в обществе в беседе с 5-tv.ru рассказал исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного Государства России и Белоруссии, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик. Он уверен, что закон направлен на сохранение суверенитета страны. Но кому это может не нравиться?

Суржик нашел явное противоречие в причинах массовых протестов в Грузии. Он отметил, что закон об иноагентах есть как в Европе, так и в США. Несмотря на это, аналогичный законопроект в Тбилиси вызывает лишь критику со стороны сторонников Запада. Эксперт считает, что здесь видно «раздвоение сознания», и это можно наблюдать по резко негативной реакции президента Саломе Зурабишвили на закон.

«На мой взгляд, закон направлен на сохранение суверенитета», — объяснил цели проекта Дмитрий Суржик.

Законопроект направлен на сохранение независимости — как внутренней, так и внешней политики, чего и боятся допустить президент и некоторые политические силы, а также некоммерческие организации (НКО) в стране.

Суржик уверен, что все они стремятся сделать из Грузии «антироссийский плацдарм». Сам же раскол правительства и ряда «здравомыслящих политических партий» лишь свидетельствует о том, что не все в Грузии готовы прогнуться под иностранным давлением.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который вызвал раскол в грузинском обществе, одобрили 1 мая в третьем чтении в парламенте. Президент Зурабишвили в середине марта заверила граждан, что наложит вето на закон, если он успешно преодолеет третье чтение, однако премьер-министр Ираклий Кобахидзе уверен, что это лишь на несколько недель замедлит его принятие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдеп США грозит разрушить мечту Грузии о вступлении в ЕС и НАТО.