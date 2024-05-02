«Вы меня видели?» — Лисовец высмеял отдыхающих на шашлыках россиян

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 58 0

Влад Лисовец высмеял отдыхающих на шашлыках россиян

«Вы меня видели?» — Лисовец высмеял отдыхающих на шашлыках россиян

Фото: www.globallookpress.com / City News Moskva

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Знаток моды похвастался, что праздники будет проводить за границей.

Российский стилист и блогер Влад Лисовец в личном блоге высказался в ироничной форме о том, как проведет майские праздники. По словам 51-летнего предпринимателя, его развеселил вопрос журналистов о том, поедет ли он на природу жарить шашлыки.

«Какие шашлыки? Вы меня видели?» — заявил Лисовец.

Стилист с недоумением отреагировал на вопрос Знаток моды в ответ решил похвастаться тем, что эти дни он проведет заграницей в отличие от простых россиян. Он в комичной форме спародировал тех, кто собирается провести майские праздники, пить и закусывать «лучком», и посоветовал им заодно подмыться в речке.

«Мой шашлык жарится в Венеции, на биеннале современного искусства», — с иронией резюмировал Влад Лисовец.

Ранее 5-tv.ru писал, что недавно подписчики стилиста обвинили его в чрезмерно женоподобном образе. В личном блоге 51-летний Лисовец опубликовал фото с отдыха в женственной одежде и с длинными волосами, из-за чего поклонники ужаснулись.

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