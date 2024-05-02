В Киргизии фургон с мороженым сбил 29 детей

В Киргизии грузовой автомобиль без водителя сбил 29 детей. Об этом сообщает Минздрав республики.

ЧП произошло во время праздника в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Мини-грузовик, в котором находилось мороженое, был припаркован на стоянке, но в какой-то момент начал движение, скатившись по склону, где были дети. Травмы разной степени тяжести получили 29 ребят в возрасте от девяти до 16 лет, 18 из них доставлены в ближайшие больницы.

В Минздраве уточняют, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По факту проводится проверка, правоохранители выясняют детали произошедшего.

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