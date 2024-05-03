Медицина, промышленность и поддержка горожан: как развивается Тульская область

Россия наращивает военное производство. Например, в Тульской области оборонные предприятия заметно увеличили мощности. Из цехов продукция отправляется сразу на передовую. Об этом сегодня во время встречи в Ново-Огареве Владимиру Путину доложил губернатор Алексей Дюмин. В регионе разработали 60 мер поддержки для участников спецоперации. Корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев — подробнее об итогах беседы.

На встречу в Ново-Огарево Алексей Дюмин приходит с внушительной папкой. Обсудить есть что. Путин сразу делает акцент на проблемах региона.

«Как у вас с одной из основных социальных проблем — расселения аварийки?» — спросил он.

«Предыдущий этап мы завершили досрочно. Потребность остается высокой. Мы понимаем, как двигаться дальше», — ответил Дюмин.

И это понимание уже дает результат. Тысячи семей обживают новые квадратные метры.

В регионе создают социальные проекты, которые могут быть примером для всей страны.

«Дом для пожилых людей „Забота“. Первый в России по современным стандартам дом для пожилых», — рассказал глава региона.

Такие проекты в Тульской области делать умеют. Новый перинатальный центр уже работает на полную мощность.

Здесь уже появились на свет девять тысяч детей. Врачи ведут даже сложную беременность. Еще один важнейший комплекс для региона — онкологический.

«Новый онкоцентр — крупнейший медицинский проект за последние 40 лет, реализованный в Тульской области. В одном комплексе объединили десять подразделений, которые раньше находились по разным адресам», — отметил корреспондент Кирилл Воробьев.

Поликлиника, диагностика, операционные, стационар — все под одной крышей. А еще максимальный комфорт для пациентов.

В регион привлекают специалистов со всей страны. Помогают с жильем. А для врачей высокого класса построили коттеджный поселок.

«Я приехал с Москвы, но до этого работал в городе Нальчик 26 лет. В первую очередь это уникальные меры поддержки», — поделился заместитель главного врача по общим вопросам Тульского областного клинического диспансера Мурат Муков.

Не только в медицине. В оружейной столице России начнут готовить специалистов для ОПК страны. Формируют университетский оборонный кампус.

«Полностью сосредоточен на ОПК. Речь о создании компетенций для оборонки, будем готовить и переучивать специалистов», — заявил Дюмин.

Здесь же глава Тульской области рассказывает президенту о новых промышленных проектах. Регион готовится обеспечить всю страну лимонной кислотой. Пока спрос закрывают поставки из Китая. Здесь же идет стройка производства по переработке рапса и сои. Один из важнейших проектов — запуск сборки лопаток для газовых турбин. Путин кратко, но емко оценил промышленный потенциал.

«У вас впечатляющий рост промышленного производства!» — подчеркнул президент.

Путин еще раз обращает внимание на поддержку участников СВО и их семей. В регионе разрабатывают собственные программы.

«Компенсация стоимости обучения в вузе, бесплатное получение второго профессионального среднего образования. Льготное финансирование тем, кто захочет стать предпринимателем, открыть свое дело», — рассказал губернатор.

В Тульской области выстроили систему одного окна. Все вопросы помогают решить без лишней бюрократии. Собирают и помощь для фронта. Вместе с техникой отправляют и главный символ — тульский пряник.