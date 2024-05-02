Власти Киргизии советуют своим гражданам отказаться от поездок в Россию

Власти Киргизии посоветовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию. Соответствующее сообщение появилось на сайте МИД республики.

В ведомстве отметили, что рекомендация носит временный характер.

«Министерство рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве посоветовали своим гражданам заблаговременно проверять наличие у них ограничений для пересечения границы.

При этом в МИД Киргизии подчеркивают, что не фиксировали массовых нарушений прав граждан республики в части отказа во въезде на территорию России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе со своим таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином разъяснил позицию Москвы относительно проверок иностранцев на территории страны.

Дипломат подчеркнул, что российские спецслужбы проводят мероприятия в рамках мер по профилактике терроризма и обеспечения безопасности населения. Главной причиной более тщательных проверок иностранцев на территории России стал теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший 22 марта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Москва и Бишкек договорились о совместных усилиях в противостоянии терроризму.