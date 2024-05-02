Крупный пожар охватил административное здание на востоке Москвы

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 90 0

К тушению привлечена авиация Московского авиационного центра.

Фото, видео: Синицын Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Трехэтажное административное здание на востоке Москвы горит в эти минуты. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, сообщили в МЧС РФ.

По предварительным данным, огонь охватил уже 2,5 тысячи квадратных метров здания. Кроме того, на одной тысяче квадратных метрах частично обрушилась кровля.

Пожару присвоен второй ранг сложности, существует угроза распространения огня на соседние здания. В тушении задействованы 120 человек личного состава и 35 единиц техники, также привлечена авиация Московского авиационного центра.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Забайкалье пожар сравнял с землей целый дачный поселок.

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