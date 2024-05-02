В Забайкалье пожар сравнял с землей целый дачный поселок
Спасателям удалось остановить продвижение пожара в сторону соседних населенных пунктов.
Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
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В Забайкалье крупный пожар сравнял с землей целый дачный поселок. Огонь пришел со стороны леса и перекинулся на постройки. Сгорело около 30 домов.
Спасателям удалось остановить продвижение пожара в сторону соседних поселков, но пламя продолжает бушевать в лесном массиве. Тушение осложняют сильные порывы ветра и сухая жаркая погода.
В Хабаровском крае пожар, возникший из-за палов сухой травы, перекинулся на садовое товарищество. Пламя уничтожило 12 участков. Дачные домики и хозпостройки сгорели дотла. С огнем боролись около 40 спасателей.
Сейчас пожар потушен. Специалисты выясняют причины возгорания.
Ранее 5-tv.ru писал, какие две глупые ошибки приводят к лесным пожарам.
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