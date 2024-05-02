В Забайкалье пожар сравнял с землей целый дачный поселок

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Спасателям удалось остановить продвижение пожара в сторону соседних населенных пунктов.

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Тема:
Пожары в Забайкалье

В Забайкалье крупный пожар сравнял с землей целый дачный поселок. Огонь пришел со стороны леса и перекинулся на постройки. Сгорело около 30 домов.

Спасателям удалось остановить продвижение пожара в сторону соседних поселков, но пламя продолжает бушевать в лесном массиве. Тушение осложняют сильные порывы ветра и сухая жаркая погода.

В Хабаровском крае пожар, возникший из-за палов сухой травы, перекинулся на садовое товарищество. Пламя уничтожило 12 участков. Дачные домики и хозпостройки сгорели дотла. С огнем боролись около 40 спасателей.

Сейчас пожар потушен. Специалисты выясняют причины возгорания.

Ранее 5-tv.ru писал, какие две глупые ошибки приводят к лесным пожарам.

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