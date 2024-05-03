Турция отказалась передавать ЗРК С-400 Украине

Турция исключила передачу зенитно-ракетных комплексов С-400 Украине и каким-либо другим странам. О соответствующем решении сообщил министр обороны страны Яшар Гюлер.

«Мы не собираемся передавать кому-либо свои системы С-400», — ответил Гюлер в интервью телеканалу CNN Türk.

К слову, в 2019 году между Анкарой и Москвой был заключен договор на поставку полкового комплекта С-400. Тогда Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. После этого США исключили ее из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввели санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса. После чего в Турции заговорили об альтернативе. Там стали рассматривать истребители Eurofighter.

С-400 —система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения, в том числе гиперзвуковых. ВС РФ приняли ее на вооружение 28 апреля 2007 года.

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