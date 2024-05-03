Призрачное «вместе и навсегда»: как сложилась жизнь первой жены Григория Лепса

Когда-то давно девушка мечтала стать певицей, однако брак с будущим артистом навсегда изменил ее жизнь. В хорошую ли сторону?

Недаром говорят, что противоположности притягиваются. Однако не всегда такое «притяжение» заканчивается хэппи-эндом — чаще всего кто-то остается с разбитым сердцем. Так, не было счастливого конца у истории любви популярного российского певца Григория Лепса и его первой супруги Светланы Дубинской.

«Вместе и навсегда»

Фото: Instagram* / ingaleps

А ведь начиналось все так красиво: жаркий горд Сочи, молодые студенты в музыкальном училище и новые, постепенно разгорающиеся чувства.

Только вот Лепс, еще не сменивший фамилию Лепсверидзе, был отпетым хулиганом и двоечником, а юная Светлана — мечтательной красивой девушкой, грезившей о карьере певицы.

Она — на отделении вокала, а он, как в лучших романтических фильмах — в классе ударных инструментов. Безусловно, пройти мимо друг друга они не смогли и стали самой яркой парой учебного заведения.

Будущий исполнитель хитов долго добивался девушку, ведь сперва она не отвечала ему взаимностью, однако рано или поздно ее сердце растаяло.

Их друзья пророчили избранникам чудесное «вместе и навсегда», но, к сожалению или к счастью, призрачной мечте не удалось сбыться.

Во-первых, семья артиста почему-то не приняла любимую сына. Общаться и жить вместе совсем не хотелось (а ведь было принято решение обосноваться у юноши).

Во-вторых, Лепс ушел в армию на целых два года. Пусть это не такая уж и большая цифра, однако для молодежи подобная разлука все же играет значение.

Сохранить отношения — решили, да и не только остаться вместе, а сыграть свадьбу после возвращения певца со службы. В 20 лет молодые официально узаконили брак, чему были необычайно рады.

Красавица-дочка

Фото: Instagram* / ingaleps

Молодую жену, да и к тому же русскую, все также принимали холодно, если даже не хуже. Строгий отец дорогого Гриши особенно «докапывался» к любимым видимым и даже невидимым недостаткам невестки.

Кроме того, не мог особенно помочь и любимый муж, ведь он постепенно погружался в собственную карьеру, пока мечты девушки закапывались все глубже.

Лепса заметили продюсеры из столицы, что только укрепило его цель покорить звездный Олимп. Так трещина между супругами становилась все шире и шире, постепенно превращаясь в огромную пропасть.

Быть может, спасти от любовной трагедии пару могло рождение красавицы-дочки Инги в 1984 году, но чуда все также не случилось.

Светлана сердечно надеялась, что благодаря появлению на свет наследницы бабушка с дедушкой наконец-то примут ее в семью.

Дубинская не угадала: родители Лепса были уверены, что сперва необходимо устроиться в жизни, получить хорошее образование и найти престижную работу, а не думать о пополнении.

Будущий артист, чтобы прокормить жену и маленькую дочь, работал по ночам в ресторанах, пока Светлана скандалила со свекровью.

Денег не хватало, жизнь не становилась легче, а постоянное отсутствие супруга лишь усугубляло положение.

Конец сказки

Фото: Instagram* / ingaleps

В один момент девушка не выдержала, и гордость Дубинской взяла вверх. Она поспешно собрала свои вещи, забрала маленькую дочку и ушла жить к своим родителям.

Скорее всего, Светлана вновь надеялась на прекрасное «вместе и навсегда» — она рассчитывала, что любимый вернет ее, снимет им отдельную квартиру и будут жить они своей маленькой семьей.

Однако Григорий Лепс, такой самоуверенный и с огромными планами, за женой и дочкой не поехал.

На самом деле, молодой исполнитель уже прилично зарабатывал, выступая в местных заведениях, только вот семья в его приоритеты не входила. Светлана наблюдала, как ее суженый постепенно обретает новые увлечения и связи, пока она сидит с маленьким ребенком. Развод оказался неизбежностью.

Ждать 16 лет

Григорий Лепсверидзе, давший дочери жизнь и фамилию, после развода забыл о ней. Он практически не помогал им финансово, из-за чего Дубинской пришлось выйти на работу, чтобы кормить и одевать Ингу, обеспечивать всем необходимым.

Выступления в ресторанах в Сочи подарили артисту весьма выгодные знакомства. В конце 80-х пара расстанется окончательно, а исполнитель отправится покорять Москву, и у него это получится.

Впрочем, также, как и забыть о дочери, которая росла без отца. И ладно бы, если они общались, только вот Лепс никогда не проявлял никакой, даже самой малейшей инициативы. Юношеские мечты о сцене ее маме пришлось оставить, чтобы подарить Инге будущее.

Объявился певец, когда уже не девочке, а девушке исполнилось 16 лет. Тогда материальное положение артиста укрепилось настолько, что он решил обеспечить дочку и бывшую супругу, взяв теперь все материальные расходы на себя.

Счастливое будущее

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Мало кто знает, какие отношения сохранились в маленькой семье, однако как будто певец одумался.

Он не только восстановил общение с Ингой, но и отправил ее учиться в престижный университет заграницей. Только предупредил: она должна по-настоящему учиться, а не прожигать свою жизнь на деньги родителя.

Почти десять лет девушка провела в Англии. Она оказалась очень талантливой и в 2014 году закончила небезызвестную Американскую академию драматических искусств. После Великобритании девушка переехала в Штаты, а потом вернулась в Россию.

Папа не раз помогал дочери с проектами, а также, согласно материалам некоторых публицистов, купил ей квартиру.

Пытался ли Лепс загладить вину за детство без отца, мало кто знает. Однако стать участливым он точно постарался.

Дочка артиста захотела связать свою жизнь с кинематографом, а в 2020 даже мечтала открыть собственную школу актерского мастерства.

В личной жизни Инги Лепс тоже все сложилось замечательно. Она счастлива в браке с выпускником Школы-студии МХАТ Михаилом Плутахиным, от которая также родила ребенка.

О пополнении в семействе Григорий Лепс торжественно сообщил перед своим 60-летием. В личном блоге музыкант рассказал, что стал дедом и невероятно счастлив.

Сама Инга старалась не афишировать подробности личной жизни и скрывала беременность. Но на фото со знаменитым отцом появляется регулярно, что, вероятно, свидетельствует о том, что они близки.

Разбитое сердце?

Инга счастлива, как никогда — она получила прекрасное образование, хорошо обеспечена и нашла любимого человека.

Светлана Дубинская, несомненно, рада за свою драгоценную дочурку. Только вот ее жизнь в сравнении с бывшим супругом и дочерью сложилась не так удачно.

Светлана продолжает жить в Сочи, давно работает администратором в отеле. Некоторое время она пела в ресторанах, однако бросила это дело.

После расставания с Григорием у Светланы случались романы, но «подарить» дочери отчима она не решилась, возможно, боясь задеть ее чувства. Вышла ли замуж бывшая избранница Лепса во второй раз — точно не известно.

По слухам, она действительно нашла свое счастье, однако так как Дубинская не стремится к публичной жизни, сказать о судьбе первой любви певца достаточно сложно.

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