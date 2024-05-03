Экс-министра финансов и бывшего главу Нацбанка Украины объявили в розыск

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 114 0

МВД объявило в розыск экс-членов СНБ Украины Александра Шлапака и Степана Кубиву

Экс-министра финансов и бывшего главу Нацбанка Украины объявили в розыск

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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Министерство внутренних дел (МВД) опубликовало информацию в базе.

МВД России объявило в розыск бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-главу Национального банка Украины Степана Кубива. Об этом сообщил ТАСС.

«Шлапак Александр Витальевич. Дата рождения: 01.01.1960. Разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

Степан КубиваСтепан Кубива. Фото: www.globallookpress.com / Tarasov

Однако, как и со Степаном Кубивой, МВД не уточняет, по какой именно.

Следственный Комитет ранее предъявил фигурантам дела заочные обвинения в проведении антитеррористической операции в Донбассе в 2014 году. Известно, что Шлепак и Кубива занимались ее финансированием за счет средств государственного бюджета.

Данная операция привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик. По итогу было ранены и погибли более 900 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что СКР предъявил обвинения экс-членам СНБ Украины.

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