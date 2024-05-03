Китай впервые запустил зонд «Чанъэ-6» для взятия грунта с обратной стороны Луны

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 29 0

Если миссия пройдет успешно, это станет первым в истории случаем при изучении естественного спутника Земли.

Китай впервые запустил зонд «Чанъэ-6» для взятия грунта с обратной стороны Луны

Фото: Reuters / Stringer

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Китай запустил автоматическую космическую станцию «Чанъэ-6» на обратную сторону Луны. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Запуск прошел с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5 Y8» с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. На борту модулей находятся научные приборы из Франции, Италии и Европейского космического агентства, а также спутник из Пакистана. Местом посадки станции на Луне выбран кратер Аполлон.

По плану космический полет должен продлиться 53 дня. В рамках миссии будут взяты образцы грунта с естественного спутника Земли. Это будет осуществляться при помощи буровой установки и роботизированного ковша. Если все пройдет успешно, это станет первым в истории случаем при изучении обратной стороны Луны.

После сбора образцов станция должна вернуться на Землю на севере Китая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что первая в мире космическая станция для наблюдения за Арктикой создана в России.

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