Музыкант Николай Носков госпитализирован из-за обострения пневмонии

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 1 415 0

Заслуженный артист РФ самостоятельно обратился в больницу. Информация предварительная и проверяется.

Музыкант Николай Носков госпитализирован из-за обострения пневмонии

Фото: Стукалин Евгений / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Певец Николай Носков госпитализирован в Москве, по предварительной информации, сообщает источник 5-tv.ru.

Пока известно, что заслуженный артист России обратился в больницу самостоятельно из-за обострения хронической обструктивной болезни легких. В данный момент он лежит в отделении пульмонологии. Состояние артиста — средней тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жена Носкова раскрыла его состояние после инсульта. Певец продолжает выступать на сцене, несмотря на поражение части клеток головного мозга. Музыкант столкнулся с недугом в 2017 году, однако вот уже около трех лет ведет активную концертную деятельность.

В СМИ писали, что из-за инсульта полушарие, отвечающее за творчество, к счастью, не пострадало. Поэтому Носков все также хорошо поет и помнит тексты песен. Однако с заучиванием новых есть проблемы. Трудности также наблюдаются и с речью знаменитости.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
Все будет играть нам на руку: китайский гороскоп на неделю с 6 мая по 12 ...

Последние новости

20:49
Российские войска уничтожили еще один американский танк Abrams в зоне СВО
20:33
«Мне тебя не хватает»: Гурцкая показала фото мужа, сделанное накануне смерти
20:19
Некрасивый обман: модельное агентство оформляло кредиты на москвичей
20:05
Вселилось «нечто»: в Лас-Вегасе бездомный набросился на мужчину и съел его глаз
19:51
На Ставрополье задержали троих молодых людей, которые сожгли Библию
19:37
Тотальное бессилие: о каких проблемах с психикой говорят выходки Бритни Спирс

Сейчас читают

Наши трофеи: зарубежные военные атташе посетили выставку натовской техники в Москве
«Это проблемный человек»: раскрыт характер любовника Волочковой
«Самоубийственный акт»: как закончится карьера главкома ВСУ Сырского
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео