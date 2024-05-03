«Мой глаз упал»: у Анфисы Чеховой возникли осложнения после ботокса

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 25 0

У Анфисы Чеховой возник птоз века из-за ботокса

«Мой глаз упал»: у Анфисы Чеховой возникли осложнения после ботокса

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Телеведущая показала последствия косметической процедуры.

Телеведущая Анфиса Чехова пожаловалась на осложнения после ботокса. У пышногрудой знаменитости начался птоз верхнего века.

«Мой глаз упал. Один выглядит как обычно, а второй как будто бы еще не проснулся. Спящий глазик. Это произошло из-за ботулотоксина, когда мы пытались выровнять с косметологом мои брови. Это не зависит от врача», — рассказала Чехова в личном блоге.

У Анфисы Чеховой возник птоз века из-за ботокса. Фото: Instagram* / achekhova

По ее словам, сейчас ситуация стала улучшаться. Она рассказала, что ботокс попал в окружность глаза. После этого мышцы «уснули», спровоцировав птоз верхнего века.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова считает важным для женщины обладать хоть каким-то недостатком. Она призналась, что после похудения мужчины перестали видеть в ней изъяны и стали бояться телезвезду как девушку.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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