«В панике тысячу сценариев проиграла»: Кристина Асмус вспомнила, как ее напугал папа

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 87 0

Кристину Асмус напугал четырьмя неожиданными звонками

«В панике тысячу сценариев проиграла»: Кристина Асмус вспомнила, как ее напугал папа

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Актриса призналась — она уже готовилась к самому страшному.

Актриса Кристина Асмус вспомнила, как однажды ее сильно напугал отец Игорь Мясников. Звезда не ожидала увидеть пропущенные звонки от родителя. Неприятной историей она поделилась в социальной сети.

Знаменитость рассказала, что на днях проснулась после ночной смены и увидела на телефоне четыре пропущенных звонка от папы. Тут же стала переживать и волноваться, ведь родитель обычно несколько раз подряд без повода не звонит.

«Я в панике перезваниваю. За 2,5 гудка уже тысячу сценариев в голове проиграла. Папа поднимает трубку…», — сказала актриса.

В трубке актриса услышала игривый голос отца, который поинтересовался, почему дочка пригласила незнакомых людей на премьеру фильма, а его нет. После этого Асмус выдохнула, ведь ничего серьезного не случилось.

Она пояснила, что ее семья старается ходить на все премьеры фильмов с ее участием. Однако родственники чаще всего любят приходить в официальные дни, то есть когда собираются СМИ, звездные гости и красная дорожка. Поэтому она и не подумала, что в другой день папе может быть интересно посмотреть кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристина Асмус оказалась в сауне с голым незнакомцем.

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:59
Приехал из Литвы: что известно о ликвидированном ФСБ украинском агенте
3:40
Все так плохо? На Украине начнут отправлять на фронт чиновников
3:27
«Сверстников уже нет в живых»: почему певицу Шер тянет на молоденьких
3:14
Как такое возможно? Редкое заболевание кардинально изменило внешность собаки
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
2:51
«Теряет позиции»: Боррель признал потерю Америкой статуса гегемона

Сейчас читают

Арестованный в США россиянин Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой
Точно в цель: российские силы поразили подразделение ВСУ у Часова Яра
«Им бы фронт удержать»: эксперт оценил слова Зеленского о новом этапе конфликта
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео