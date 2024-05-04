Родители ненадолго вышли: шестилетняя девочка выпала с 13 этажа

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 21 0

Шестилетняя девочка выпала с 13 этажа в Омске

Родители ненадолго вышли: шестилетняя девочка выпала с 13 этажа

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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Врачи оценили состояние малышки — оно стабильно тяжелое.

Шестилетняя девочка выпала с балкона 13 этажа в Омске. О несчастном случае рассказала пресс-служба городского МВД.

В одном из домов на Бульваре Архитекторов, родители вышли в подъезд, чтобы забрать велосипед, оставленный после прогулки. Время было около 23 часов, поэтому шестилетнюю дочку они решили оставить одну в квартире, предварительно, уложив спать и предупредив, что ненадолго отлучатся. Как стало понятно позже — решение оказалось роковым.

В злополучный вечер мать ребенка готовила пирожки. В квартире стало жарко, она открыла дверь на балкон. Именно через нее малышка вышла и выпала с 13 этажа, пока взрослые ушли за оставленными вещами.

По возвращении мать ребенка не обнаружила ее в постели. Она нашла девочку на газоне возле дома и незамедлительно вызвала скорую помощь. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас малышка находится в реанимационном отделении.

«Ночью в дежурную часть поступило сообщение из детского медицинского учреждения о госпитализации 6-летней девочки с тяжелыми травмами», — сообщает пресс-служба МВД по городу Омску.

Известно, что семья не состоит на учете в органах внутренних дел. В отделе полиции № 1 УМВД России по городу Омску инспекторы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ребенок выпал из окна с 12-го этажа в Москве.

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