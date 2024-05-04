Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Феофил III вышел из Кувуклии после молитвы о снисхождении чуда, а затем начал раздавать огонь людям, которые пришли в храм.

Чудо схождения Благодатного огня традиционно происходит накануне праздника Воскресения Христова. В этом году Пасха выпадает на 5 мая. Ежегодно огонь появляется в храме Гроба Господня в городе Иерусалим, который был востроен над локацией распятия, погребения и воскресения Иисуса Христоса.

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