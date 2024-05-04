Памятник Степану Бандере облили краской в Киеве

В Киеве двое молодых людей облили краской памятный крест украинскому националисту Степану Бандере. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Правоохранители разыскали людей, которые это сделали. Один — житель Полтавской области, другой — Житомирской, парням по 22 года. Свои мотивы они пока не сообщают», — говорится в материале.

По факту инцидента возбуждено дело о хулиганстве. Молодым людям грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина хочет усилить борьбу с русским языком в стране. Курс на его вытеснение активно начался на территории Незалежной в 2014 году после так называемого евромайдана и свержения законно избранной власти.

Среди мер, к которым прибегает киевский режим, значится полный запрет на русскоязычные фильмы, книги и песни. Кроме того, в 2019-м на Украине вышел закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», окончательно закрепив в доктрине страны отказ от русского языка.