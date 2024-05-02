Наступательная украинизация: Киев хочет усилить борьбу с русским языком в стране

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 122 0

На Украине предложили провести наступательную украинизацию

Наступательная украинизация: Киев хочет усилить борьбу с русским языком в стране

Фото: © РИА Новости

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Какие еще меры планируют предпринять власти Незалежной?

Киеву стоит перейти от «оборонительной» к «натуральной украинизации» населения страны. Об этом заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь.

По его мнению, русский язык должен окончательно исчезнуть из обихода украинских телеканалов и других СМИ в течение ближайших трех месяцев.

«Нужен переход от кроткой (оборонительной) к наступательной украинизации страны, которая будет предусматривать дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка», — говорится в сообщении на официальном сайте омбудсмена.

Курс на вытеснение русского языка на Украине уже в открытую начался в 2014 году после так называемого евромайдана и свержения законно избранной власти. Среди мер, к которым прибегает киевский режим, значится полный запрет на русскоязычные фильмы, книги и песни. Кроме того, в 2019-м на Украине вышел закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», окончательно закрепив в доктрине страны отказ от русского языка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что преподавание русского языка сохранилось только в трех школах Украины.

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