МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка
Два года назад в СК РФ заявили о том, что украинский генерал приказывал использовать гражданских лиц в качестве «живого щита» в Мариуполе.
Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia
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МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.
Два года назад в СК РФ заявили о том, что Александр Павлюк приказывал использовать гражданских лиц в качестве «живого щита» в Мариуполе. Украинский генерал в свое время обещал «раздирать русских голыми руками».
Объявлен в розыск командующий сухопутными войсками ВСУ Павлюк.
Сегодня 5-tv.ru ранее сообщал, что МВД России объявило Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье. Недавно председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала создать трибунал для расследования преступлений Киева.
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