Беспилотники ВСУ атаковали два рынка Горловки

Беспилотники ВСУ атаковали два рынка в Горловке в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил глава администрации городского округа Горловка Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Сегодня украинские террористы подвергли атакам БПЛА рынки в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки», — проинформировал глава округа.

Он также добавил, что в результате действий противника, пострадали люди.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки украинских дронов загорелся строительный гипермаркет в Луганске. По словам главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, вражеские аппараты нанесли несколько прицельных ударов по зданию крупного торгового центра.

Огонь охватил площадь в 27 тысяч квадратных метров.

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