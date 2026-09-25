Беспилотники ВСУ атаковали два рынка Горловки

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

В результате действий украинских боевиков пострадали люди.

Удары по рынкам Горловки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Беспилотники ВСУ атаковали два рынка в Горловке в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил глава администрации городского округа Горловка Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Сегодня украинские террористы подвергли атакам БПЛА рынки в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки», — проинформировал глава округа.

Он также добавил, что в результате действий противника, пострадали люди.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки украинских дронов загорелся строительный гипермаркет в Луганске. По словам главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, вражеские аппараты нанесли несколько прицельных ударов по зданию крупного торгового центра.

Огонь охватил площадь в 27 тысяч квадратных метров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
25 сент
Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Ульяновск выросло до 12 человек
25 сент
Один человек погиб в результате атаки дрона ВСУ на Белгородскую область
25 сент
В результате атаки БПЛА на Ульяновск повреждено промышленное предприятие
25 сент
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж увеличилось до 13 человек
25 сент
Двое подростков пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Ульяновскую область
25 сент
За ночь силы ПВО сбили над регионами России 592 беспилотника ВСУ
25 сент
Восемь человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Ульяновскую область
25 сент
Губернатор сообщил о пострадавших при атаке БПЛА на Ульяновск
25 сент
Губернатор Воронежской области сообщил об атаке БПЛА на регион
25 сент
Губернатор Ульяновской области сообщил о массивной атаке БПЛА
+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.91
0.51 96.89
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:44
Что означает уход послов России из Британии и Франции: в Кремле объяснили паузу
16:38
Умер легенда российского джаза Алексей Козлов
16:34
«Предатели и лентяи»: олимпийская чемпионка Хоркина о главных соперниках в жизни
16:31
«Это черный юмор»: Захарова о назначении Ревы замминистром обороны Украины
16:27
Собянин рассказал о строительстве четырехполосной дороги в Зеленограде
16:20
Российского фигуриста Александра Гнедина объявили в розыск

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
«Ультиматум поставила»: супруга Джигурды запретила ему встречаться с Волочковой
Четыре брака, любовь с Высоцким и русские корни: жизнь и смерть Марины Влади
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен