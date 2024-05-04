В Британии заявили об унизительном провале армии Германии

Бундесвер продолжают сотрясать скандалы, связанные с халатным отношением к внутренней информации.

Утечка записей секретных видеосовещаний Бундесвера стала унизительным провалом для немецкого командования. Об этом пишет Express.

«Немецкая армия подверглась унижению после того, как тысячи секретных видеосовещаний были выложены в сеть, что дало доступ к ним людям по всему миру», — говорится в публикации.

До этого немецкое издание Focus сообщило, что тысячи ссылок на видеозаседания Бундесвера с внутренней информацией несколько месяцев находились в открытом доступе.

В свою очередь Zeit пишет, что утечка была серьезной, так как часть заседаний квалифицировались как совершенно секретные.

Это не первый громкий скандал с утечкой данных из Минобороны ФРГ. В начале марта главред RT Маргарита Симоньян обнародовала запись беседы высокопоставленных офицеров Бундесвера, обсуждавших удары по Крымскому мосту.

Позднее газета Bild обратила внимание на легкомысленный подход к секретности в Бундесвере. Журналисты заметили, что немецкое военное ведомство опубликовало ссылку для СМИ на платформу NextCloud, где была размещена запись выступления министра обороны Бориса Писториуса, закрытая паролем 1234.

В издании сочли, что такой примитивный пароль даже к материалам для прессы выглядит «как минимум нелепо на фоне крупнейшего за последние годы скандала с прослушкой телефонных разговоров» офицеров Бундесвера.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как утечка данных из бундесвера подорвала доверие к Германии со стороны НАТО.