Силовики ликвидировали планировавшего теракт у синагоги в Москве

Злоумышленника заметили в Отрадном.

В Москве силовики ликвидировали террориста, планировавшего нападение на синагогу Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом». Об этом заявил глава религиозной общины раввин Довид Карпов.

Задержание злоумышленника проходило в Отрадном на улице Березовая аллея, что всего в нескольких минутах пути от синагоги. Предварительно, злоумышленник — уроженец одной из стран Средней Азии. Известно, что сам он был ликвидирован при задержании, а в его доме во время обыска оперативники обнаружили взрывное устройство.

«В синагогу приезжали правоохранители, расспрашивали, проводили оперативные действия, интересовались камерами, но меня тогда в синагоге не было, их встретила охрана», — рассказал в беседе с РИА Новости раввин.

Карпов назвал операцию спецслужб по предотвращению нападения высшим пилотажем.

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