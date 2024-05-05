«Это преступник»: в Госдуме рассказали о «черной метке» Зеленского

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Евгения Романова
Евгения Романова 198 0

Депутат Шеремет: Зеленскому выписана черная метка после объявления в розыск

«Это преступник»: в Госдуме рассказали о «черной метке» Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

Россия не воспринимает президента Украины как политика, и это должны понять кураторы киевского режима.

Президент Украины Владимир Зеленский получил «черную метку», когда МВД России объявило его в розыск. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Зеленскому фактически выписана черная метка преступника. Это четкий сигнал западным кураторам Зеленского, что его больше как политика и представителя украинской власти Россия не воспринимает», — сказал он.

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Россия больше не рассматривает Зеленского как человека, с котором может подписать какие-либо мирные договоры. К тому же даже на Западе понимают, что это уже «списанный и отыгранный персонаж».

«Отныне это преступник, устроивший геноцид украинцев и посягнувший на мирную жизнь населения России», — подчеркнул Шеремет.

МВД России прежде объявило Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье. Президента Незалежной называют фашистом и военным преступником. Также были объявлены в розыск по уголовной статье экс-лидер Украины Петр Порошенко и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Последний известен тем, что приказывал использовать гражданских лиц в качестве «живого щита» во время боевых действий в Мариуполе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что политолог Александр Дудчак допустил задержание Зеленского на Украине или в других странах. Как объяснил эксперт, по истечении его президентских полномочий 20 мая у многих появятся основания считать его нелегитимным главой государства.

Тема:
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