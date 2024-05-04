«Найдутся желающие»: что произойдет с Зеленским после объявления в розыск

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 142 0

Политолог Дудчак: Зеленского могут задержать на Украине или в других странах

«Найдутся желающие»: что произойдет с Зеленским после объявления в розыск

Фото: Mads Claus Rasmussen / ТАСС

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И это — на фоне скорого истечения президентских полномочий.

Президента Украины Владимира Зеленского могут задержать в Незалежной или другой стране после того, как МВД России объявило его в розыск. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Александр Дудчак.

«В разных странах могут по-разному на это реагировать. Есть страны дружественные, есть нейтральные. Могут и задержать, почему бы и нет. Могут задержать, кстати, и на Украине, если объявить достаточное вознаграждение. Найдутся желающие, например, где-нибудь под Авдеевкой, куда он (Зеленский — Прим. ред.) ездил, еще в каких-то городах. Никто не знает, как повернется ситуация завтра», — отметил эксперт.

Он пояснил, что по истечении президентских полномочий Зеленского 20 мая у многих появятся основания считать его нелегитимным главой государства.

Дудчак подчеркнул, что легитимность главы киевского режима обеспечивают только западные страны, однако их мнение не для всех указ. Поэтому кого-то окончание президентского срока Зеленского вполне «может сподвигнуть на действия», считает политолог.

Он добавил, что Зеленскому и его предшественнику на посту президента Украины Петру Порошенко, которого МВД РФ тоже объявило в розыск, «теперь придется быть аккуратнее и думать, куда они едут, что они делают, с кем они общаются».

«Для других стран, которые вступают в переговоры с Зеленским и Порошенко, это может быть аргументом, скажем так, не общаться с уголовниками. Хотя сейчас это смотрится скорее нереализуемой задачей, но никто не знает, что будет завтра», — подытожил Дудчак.

МВД России прежде объявило в розыск по уголовной статье Зеленского, Порошенко и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. Последний известен тем, что приказывал использовать гражданских лиц в качестве «живого щита» во время боевых действий в Мариуполе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США призвали судить Зеленского как военного преступника после гибели после гибели военкора «Известий» Семена Еремина в зоне СВО.

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