МВД России объявило бывшего президента Украины Петра Порошенко в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

Порошенко объявлен в розыск по уголовной статье. Он занимал пост президента Украины с 2014-го по 2019 годы.

Петр Порошенко объявлен в розыск по уголовной статье. Фото: МВД РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МВД России объявило Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье.