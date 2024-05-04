МВД России объявило бывшего президента Украины Петра Порошенко в розыск

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 102 0

Политик руководил Незалежной в 2014–2019 годах.

МВД России объявило бывшего президента Украины Петра Порошенко в розыск

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

Порошенко объявлен в розыск по уголовной статье. Он занимал пост президента Украины с 2014-го по 2019 годы.

Петр Порошенко объявлен в розыск по уголовной статьеПетр Порошенко объявлен в розыск по уголовной статье. Фото: МВД РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МВД России объявило Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье.

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