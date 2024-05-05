Автомобиль сотрудника колонии Бердянска взорвали в Запорожской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

СК сообщил о подрыве автомобиля сотрудника колонии Бердянска Запорожской области

Фото, видео: Telegram / Следком / sledcom_press; 5-tv.ru

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Самодельное взрывное устройство было заложено под днище машины.

Неизвестные взорвали автомобиль сотрудника исправительной колонии в городе Бердянске Запорожской области. Об этом сообщили в СК РФ.

Уточняется, что преступление произошло 5 мая. Самодельное взрывное устройство было заложено под транспортное средство. От полученных при его срабатывании травм потерпевший скончался на месте происшествия.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство общеопасным способом» (п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

На месте преступления следователи обнаружили и изъяли фрагменты взрывного устройства. По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы происшествия.

В марте в Бердянске был взорван автомобиль сотрудницы местной участковой избирательной комиссии. Женщина скончалась от полученных травм в больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аресте обвиняемого в подрыве авто экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве.

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