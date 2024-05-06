Чем опасно куриное мясо и как выбрать диетический продукт «без химии»

Как выбрать качественное куриное мясо, которое будет не только вкусным, но и безопасным для здоровья, специально для 5-tv.ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко.

По ее словам, в первую очередь нужно обратить внимание на размер курицы. Поскольку это в принципе небольшая птица, то крупные тушки лучше не покупать, так как в них могут содержаться гормональные препараты, используемые при выращивании курицы.

«Чаще всего из гормональных препаратов используются эстрогены, и если много и долго употреблять такую курицу, например, женщине, то это может привести к нарушению менструального цикла», — отмечает Кононенко.

Также при выращивании курицы производители часто используют антибиотики, которые могут привести к нарушению полезной микрофлоры организма и разрастанию патогенной и грибковой флоры.

При этом не надо думать, что курица, выращенная в домашних условиях, не несет опасности для здоровья. Из-за того, что при ее выращивании, напротив, не использовались антибиотики, она вполне могла болеть сальмонеллезом и передать бактерии человеку.

«Чтобы не заразиться сальмонеллезом, важно использовать в пищу тщательно проваренное или прожаренное мясо, без остатков неприготовленных участков. Смотрите внимательно, чтобы в центре все кусочки были приготовлены», — советует диетолог.

Она также предупреждает, что максимальное количество химических веществ содержится в ногах курицы и в ее коже, а минимальное — в грудке. Эксперт советует при покупке обращать внимание на запах птицы: если он неприятный, химический, то курицу лучше не покупать. Приготовленный из курицы бульон тоже дает возможность проверить качество мяса. Хороший куриный бульон будет прозрачным и с приятным ароматом, а не с запахом химических веществ.

«Мясо лучше покупать охлажденным, а не замороженным. Во-первых, это дает возможность оценить его на запах, а, кроме этого, в замороженном мясе будет содержаться избыточное количество воды», — продолжает специалист.

Также, выбирая курицу, нужно обратить внимание на ее кожу: если она чистая и сухая, значит, курица здоровая и при ее выращивании не использовались какие-то опасные вещества. В свою очередь липкая и скользкая кожа бывает у несвежей либо больной птицы. Также не стоит покупать тушки с ранами, царапинами и сгустками крови.

«Обращайте внимание на цвет кожи — он должен быт светло-розовым. Жир должен быть желтоватым. Слишком яркий цвет кожи и жира может указывать на то, что при выращивании курицы добавлялись какие-то красители. Не покупайте курицу в специях и маринаде, даже если очень торопитесь быстрее сделать свой шашлык. Часто производители используют приправы для того, чтобы прикрыть несвежесть мяса. Лучше насладитесь процессом самостоятельного приготовления и маринования мяса», — рекомендует Кононенко.

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