Борьба за «умы и сердца»: США активизировали работу по смене Владимира Зеленского

|
Евгения Романова
Евгения Романова 1 076 0

СВР: США обсуждают с Порошенко, Кличко и Залужным смену Зеленского

Борьба за «умы и сердца»: США активизировали работу по смене Владимира Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Причем Вашингтону пока невыгодно «убирать» нынешнего президента Украины, ведь деньги за продолжение конфликта поступают огромные.

США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому на посту президента Украины. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

Указывается, что Вашингтон установил контакты с лидером партии «Европейская солидарность» и экс-президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Еще негласная работа ведется с руководителем офиса главы Незалежной Андреем Ермаком, бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

«Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера. Тогда можно будет, списав все неудачи на Зеленского, выбрать одного из них. Главное — не допустить критического роста разочарования украинцев провалами прозападной политики», — говорится в сообщении.

Читайте также

Бросают машины на границе: украинцы массово бегут в Молдавию от мобилизации

Среди украинцев сейчас, как констатируют в Госдепе США и Европейской внешнеполитической службе, нарастает недовольство затягиванием конфликта. Усиливается недоверие к госинститутам, а в рядах ВСУ увеличивается число дезертирства и добровольной сдачи в плен.

«Зеленский явно начинает проигрывать борьбу за „умы и сердца“ жителей Украины, тем более что его легитимность на посту президента после истечения пятилетнего срока полномочий 20 мая полностью утрачивается», — подчеркнули в СВР.

В то же время власти США и Евросоюза хотели бы, чтобы Зеленский пока был президентом Незалежной, ведь на него завязаны схемы финансирования конфликта, которые приносят огромные доходы киевскому режиму и западным производителям вооружений. В этих условиях Вашингтон и союзники убеждают оппонентов Зеленского на Украине проявлять сдержанность до определенного момента.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский назвал Бога союзником Украины с шевроном на плече. Лидер Незалежной в пасхальном обращении вспомнил и про Россию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова Зеленского об украинском шевроне на плече у Бога.

Тема:
Спецоперация
6 мая
Российские войска освободили населенные пункты Котляровка и Соловьево
6 мая
«Виток напряженности»: Песков раскритиковал риторику Франции и Британии по Украине
6 мая
Лавров о возможности диалога с Украиной: «Пока разговаривать не с кем»
6 мая
На Украине заявили о повреждениях на объектах энергетики в Сумах и Харькове
6 мая
ВСУ ударили дронами по машинам под Белгородом: шесть человек погибли
6 мая
«Перед законом все равны»: Киселев о наказании виновных в убийстве военкора Бентли
6 мая
«Русские наступают»: на Западе забили тревогу из-за прорыва ВС РФ в Очеретино
6 мая
«Рано или поздно»: Белоруссия надеется на возобновление переговоров по Украине
6 мая
«Горящий металлолом»: в КНДР рассказали о будущем британского оружия на Украине
6 мая
«Придется вмешаться»: в США назвали условие для ввода войск на Украину
+7° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:25
Советы для дачников: когда и как нужно сажать черную смородину
13:20
Российские войска освободили населенные пункты Котляровка и Соловьево
13:14
Госдума приняла поправки о запрете иноагентам быть кандидатами на выборах
13:02
«Чайная диета»: эксперт развела миф о похудении благодаря одному напитку
12:52
«Виток напряженности»: Песков раскритиковал риторику Франции и Британии по Украине
12:36
Не согласен с политикой: польский судья Шмидт попросил убежища в Белоруссии

Сейчас читают

Китай намерен завоевать Европу без боя: к визиту Си Цзиньпина
Лишь 33 слова: как будет проходить процедура инаугурации президента РФ 2024
Светлая седмица: как правильно провести первую пасхальную неделю
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео