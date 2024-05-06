Причем Вашингтону пока невыгодно «убирать» нынешнего президента Украины, ведь деньги за продолжение конфликта поступают огромные.

США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому на посту президента Украины. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

Указывается, что Вашингтон установил контакты с лидером партии «Европейская солидарность» и экс-президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Еще негласная работа ведется с руководителем офиса главы Незалежной Андреем Ермаком, бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

«Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера. Тогда можно будет, списав все неудачи на Зеленского, выбрать одного из них. Главное — не допустить критического роста разочарования украинцев провалами прозападной политики», — говорится в сообщении.

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Среди украинцев сейчас, как констатируют в Госдепе США и Европейской внешнеполитической службе, нарастает недовольство затягиванием конфликта. Усиливается недоверие к госинститутам, а в рядах ВСУ увеличивается число дезертирства и добровольной сдачи в плен.

«Зеленский явно начинает проигрывать борьбу за „умы и сердца“ жителей Украины, тем более что его легитимность на посту президента после истечения пятилетнего срока полномочий 20 мая полностью утрачивается», — подчеркнули в СВР.

В то же время власти США и Евросоюза хотели бы, чтобы Зеленский пока был президентом Незалежной, ведь на него завязаны схемы финансирования конфликта, которые приносят огромные доходы киевскому режиму и западным производителям вооружений. В этих условиях Вашингтон и союзники убеждают оппонентов Зеленского на Украине проявлять сдержанность до определенного момента.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский назвал Бога союзником Украины с шевроном на плече. Лидер Незалежной в пасхальном обращении вспомнил и про Россию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова Зеленского об украинском шевроне на плече у Бога.