Выгорело практически полностью: как сейчас живет Братск на фоне крупных пожаров

Пожары бушуют в Иркутской области. В одном из районов пламя охватило несколько дачных кооперативов. Сгорели десятки домов. Уже известно о двоих погибших. В регионе объявлен режим ЧС. Жителей просят покинуть опасную зону. За ситуацией следит корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Зарево пожара освещает то, что осталось от жилых домов в небольшом поселке под Братском. Многие прямо в темноте начинают разгребать завалы. Другие разливают по бутылкам привезенную питьевую воду.

«Я сюда с другого конца города приехал, чтобы помочь немножечко хоть своими силами. Невозможно остаться в стороне, у людей происходит горе. Я не знаю, какого это людям. Действительно, тяжелая ситуация», — поделился волонтер Иван.

Тело 75-летнего мужчины было обнаружено на месте пожара. Позже поступила информация о втором погибшем. Еще одна женщина пострадала, ее в тяжелом состоянии госпитализировали. Огонь уничтожил 25 зданий — СНТ выгорело практически полностью. Жертв могло бы быть еще больше, если не спасатели и сами местные жители.

«Я срезал две опоры дерева, чтобы верхнего огня не было, потому что у меня дом — вот он», — рассказал местный житель Вадим.

Пожар в поселке бушевал весь день, молниеносно перекидывался между деревянными строениями. Сотрудникам МЧС пришлось пробираться на место происшествия в едком дыму. В какой-то момент пламя приблизилось и к трассе. Проезд легковым автомобилям временно перекрывали по всем прилегающим дорогам. Освобождали путь пожарным машинам.

На борьбу бросили все силы. Бульдозерами разрывали минерализованные полосы. Усиливали расчеты пожарными-десантниками из других районов.

Точную причину случившегося еще только предстоит установить. Но губернатор уже заявил, что пожар начался из-за человеческого фактора. Введен режим ЧС регионального значения. Синоптики прогнозируют и в ближайшие дни сильные порывы ветра, из-за которого даже небольшие возгорания могут стать фатальными.