«Значит, вы двойник»: как не стать жертвой аферы и не оказаться в долгах

Учитель русского языка и литературы превратилась в злостную должницу. Ее счета арестованы, деньги с банковских карт моментально списывают судебные приставы. Женщина уверена — произошла ошибка.

Учительница из Подмосковья стала жертвой хитрой аферы. Суд взыскал с нее деньги, якобы выданные ей в кредит частной фирмой. Никакого кредита она, конечно, не брала, а займ и вовсе оказался оформлен на постороннего человека — ее двойника из другого региона. Как такое стало возможным, и сколько еще человек оказались в похожей ситуации, все выяснил корреспондент «Известий» Евгений Наприенко.

В одночасье учитель русского языка и литературы Татьяна Кириллова превратилась в злостную должницу. Ее счета арестованы, деньги с банковских карт моментально списывают судебные приставы. Женщина уверена — произошла ошибка.

«На сайте я увидела, что у должника совпадают мои фамилия, имя, отчество, паспортные данные, но не совпадает место рождения. Я дозвонилась приставам. Она абсолютно спокойно сказала: «Значит, вы двойник. Тогда отправьте паспорт, СНИЛС и заявление, чтобы вас признали двойником», — рассказала Татьяна.

Женщину сразу смутил тот факт, что все паспортные данные были идентичны. Единственное различие — место рождения. Пострадавшая из Новосибирской области, а должница живет в Алтайском крае. Банковские карты Татьяны разблокировали, правда, ненадолго, вскоре она снова оказалась в списке должников.

С повторным иском в суд обратился некий Игорь Фесик, который утверждает, что несколько лет назад его компания «Феерия Фарм» выдала займ Татьяне Кирилловой почти 300 тысяч рублей. Однако Кириллова настаивает, кто такой Фесик и откуда взялся долг перед компанией «Феерия Фарм», она понятия не имеет. Не исключено, что Татьяна, действительно, могла стать жертвой аферистов. Мы нашли сотни однотипных исков от одной и той же фирмы. Регионы разные, но схема одинаковая.

Подобные судебные заседания могут проходить без участия сторон. Однако перед началом процесса людей письменно оповещают. Возможно, именно поэтому заявители пишут ложное место рождения. Как в случае с Татьяной Кирилловой, письмо пришло не в Новосибирскую область, а в Алтайский край. Тогда о задолженности узнают уже после решения суда.

Мы нашли учредителя «Феерия Фарм» Елену Савицкую. Женщина уверяет, компания не работает уже несколько лет и официально ликвидирована, а из открытых источников становится ясно, что фирма занималась продажей лекарств, но не выдачей займов.

«Это мошенническая схема. Никакие иски от своей компании я не подавала. Компания давно закрыта. Иски подаются во все города: Сочи, Казань, Екатеринбург. Были подделаны подписи мои, печать поддельная стоит, потому что сотрудники полиции изымали печать, она отличается от моей личной», — утверждает директор компании Елена Савицкая.

Удалось нам найти и Игоря Фесика, одного из тех, кто подает иски.

«Можете нам подтвердить, она займ брала?»

«А с какой целью интересуетесь?»

«Пытаемся выяснить правду».

«Я не буду ни с кем разговаривать».

Судя по количеству исков, количество пострадавших от хитрой схемы по всей стране может измерятся сотнями. И большинство тех, кто уже попытался обжаловать решения суда, — пенсионеры. Многих все-таки обязали выплатить долги. Но, например, в Челябинской области в дело вмешалась прокуратура. В итоге истец, требующий у пенсионерки вернуть несуществующий долг, суд проиграл.

«Если человек с судебным приказом не согласен, то должен писать заявление об отмене судебного приказа. Суд будет рассматривать судебный спор с участием двух сторон. Будут предоставляться все доказательства, что был договор, что он подписывался. Если человек утверждает, что он не подписывал договор, то необходимо провести почерковедческую экспертизу», — объяснила юрист Евгения Галкина.

Татьяна Кириллова намерена доказать, что никому ничего не должна. И уже готовит обращение в прокуратуру.