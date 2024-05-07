В последний момент: запуск первого пилотируемого корабля Boeing к МКС отменили

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 18 0

НАСА: запуск первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner к МКС отложен

В последний момент: запуск первого пилотируемого корабля Boeing к МКС отменили

Фото: Reuters / Steve Nesius

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В НАСА все еще планируют отправить аппарат до конца этой недели.

Запуск первого пилотируемого космического корабля компании Boeing к Международной космической станции (МКС) отменили в самый последний момент, о чем стало известно из прямой трансляции НАСА.

Первый полет корабля CST-100 Starliner с мыса Канаверал во Флориде отменили из-за неисправности кислородного клапана сброса давления на ступени Centaur ракеты-носителя Atlas V. Компания-разработчик United Launch Alliance (ULA) подтвердила проблему и заявила, что планирует решить ее и в дальнейшем возобновить запуск.

Руководитель коммерческой программы полетов НАСА Стив Стич заявил на пресс-конференции, что новый запуск корабля планируется до 12 мая.

Пуск Starliner планировался рано утром 7 мая по московскому времени. Отмечается, что корабль должен был доставить двух астронавтов НАСА — Бэрри Уилмора и Суниту Уильямс. Сам же полет был демонстрационный, Starliner должен был провести в стыковке с МКС восемь суток, чтобы потом приземлиться в пустыне в западной части США.

Ранее 5-tv.ru писал о прошлом запуске Starliner, который пилотировался в беспилотном режиме. Отмечается, что корабль в 2022 году доставил на МКС специальный груз. Стоит упомянуть, что созданный Boeing аппарат по контракту с НАСА изначально запустили в 2019 году, но неудачно — он не смог пристыковаться к МКС из-за технической неисправности бортовых часов.

+5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.31
-0.38 98.47
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:20
«Мы не угрожаем»: посол назвал вынужденной мерой учения ядерных сил в России
9:16
Фриске рассказала о борьбе еще одной сестры с раком: «Думали, справимся»
9:08
«Значит, вы двойник»: как не стать жертвой аферы и не оказаться в долгах
8:55
Встречается часто: какую группу крови предпочитают клещи
8:44
В последний момент: запуск первого пилотируемого корабля Boeing к МКС отменили
8:36
Купальница: зачем 7 мая в Светлый вторник обливать водой домашних животных

Сейчас читают

Китай намерен завоевать Европу без боя: к визиту Си Цзиньпина
Всего 72 часа на спасение: как правильно снять клеща и что делать после укуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео