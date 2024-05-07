В последний момент: запуск первого пилотируемого корабля Boeing к МКС отменили

В НАСА все еще планируют отправить аппарат до конца этой недели.

Запуск первого пилотируемого космического корабля компании Boeing к Международной космической станции (МКС) отменили в самый последний момент, о чем стало известно из прямой трансляции НАСА.

Первый полет корабля CST-100 Starliner с мыса Канаверал во Флориде отменили из-за неисправности кислородного клапана сброса давления на ступени Centaur ракеты-носителя Atlas V. Компания-разработчик United Launch Alliance (ULA) подтвердила проблему и заявила, что планирует решить ее и в дальнейшем возобновить запуск.

Руководитель коммерческой программы полетов НАСА Стив Стич заявил на пресс-конференции, что новый запуск корабля планируется до 12 мая.

Пуск Starliner планировался рано утром 7 мая по московскому времени. Отмечается, что корабль должен был доставить двух астронавтов НАСА — Бэрри Уилмора и Суниту Уильямс. Сам же полет был демонстрационный, Starliner должен был провести в стыковке с МКС восемь суток, чтобы потом приземлиться в пустыне в западной части США.

Ранее 5-tv.ru писал о прошлом запуске Starliner, который пилотировался в беспилотном режиме. Отмечается, что корабль в 2022 году доставил на МКС специальный груз. Стоит упомянуть, что созданный Boeing аппарат по контракту с НАСА изначально запустили в 2019 году, но неудачно — он не смог пристыковаться к МКС из-за технической неисправности бортовых часов.