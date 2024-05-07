Сила в единстве: в Москве открылась выставка о судьбах советских евреев-фронтовиков

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В Москве открылась выставка о судьбах советских евреев-фронтовиков

Фото, видео: 5-tv.ru

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Экспозиция, по задумке организаторов, должна сохранить память о тех страшных страницах истории.

В Москве открыли экспозицию о судьбах советских евреев, которые сражались с фашизмом в рядах Красной армии. В Еврейском музее представлены документы, личные вещи, одежда, записки и дневники фронтовиков, которые в годы Великой Отечественной буквально отстаивали свое право на существование.

Экспозиция, по задумке организаторов, должна сохранить память о тех страшных страницах истории и научить молодое поколение делать выводы из событий прошлого и настоящего.

«Воспитание патриотизма и воспитание духа страны. Мы говорим о солдатах еврейской национальности в большой степени, представленных на этой экспозиции, но я еще раз подчеркиваю, что это советские солдаты, это были войны советский армии, воевали вместе со всеми. И вот это единство, которое, кстати, было в Великой Отечественной, оно есть сегодня и оно необходимо нам в будущем. И то, чему нужно в первую очередь воспитывать молодежь», — поделился гендиректор Еврейского музея Александр Борода.

В Красной армии воевали больше полумиллиона представителей еврейской национальности, почти половина из них погибли. Экспозиция расскажет о боях лета и осени 1941-го, о «писательской роте», или о женщинах-пилотах, которые летали на бипланах У-2. Уникальные фото из российских и зарубежных архивов покажут жизнь солдат на передовой, в разрушенном Берлине 1945-го, и даже в концлагерях.

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