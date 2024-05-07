Платья из песка и драгоценных камней: как прошло модное событие года Met Gala

В этот раз тема дресс-кода — «Сад времени». Кто из знаменитостей сумел поразить нарядом?

Одно из самый громких модных событий года — бал Met Gala стартовал в Нью-Йорке. Более 600 человек, в числе которых главные американские звезды, продемонстрировали на красной дорожке свои умопомрачительные наряды. Для каждого мероприятия организаторы придумывают новую тематику дресс-кода. У кого получилось создать самый запоминающийся образ и кто устроил из своего появления незабываемое шоу, обо всем — корреспондент «Известий» Яна Малдер.

Met Gala — одно из самых громких событий в мире моды. И этот год не стал исключением. Сотни цветов и тысячи драгоценных камней украсили платья звезд. В этот раз тема дресс-кода — «Сад времени».

Американская элита эпатирует весь мир. Певица Тайла блистала в фантастическом образе — в платье из песка. Наряд украшен микрокристаллическими заклепками. Фотографии элегантного наряда уже облетели соцсети. Такого еще не делал никто.

Кто-то дресс-код понял слишком буквально и решил слиться с природой. Лана Дель Рей для своего образа использовала настоящие ветви боярышника. Они украшают не только платье из шелка, но и составляют часть прически. Создают каркас для вуали из прозрачного тюля.

«Форма для меня была самой важной деталью. Я подумала: «Вот оно! Это точно оно!», — поделилась Лана Дель Рей.

Зендея напоминала лесную фею, украшенную птицами, Дженифер Лопес поразила всех почти полупрозрачным платьем, а Кара Делевинь сияла в броне из драгоценных камней. Но по-настоящему удалось шокировать публику мужчинам.

Джордан Рот — американский театральный продюсер — демонстрирует платье из роз, которое больше похоже на цветочную чадру с оголенными плечами. Не поленился Джордон сделать и макияж в оттенках наряда. Брючный костюм на мужчине здесь уже настоящая редкость. Даже актер Эдди Редмейн в юбке.

«Мы приехали из Лондона, чтобы понаблюдать за прекрасными мужчинами и женщинами в экстравагантных нарядах, и мы очень довольны, нам нравятся все костюмы, которые есть здесь», — поделился Редмейн.

Многие мужчины, если и надели костюм, то дополнили его плащом или мантией.

Бал проходит уже в 76 раз. Площадка — Большой холл музея Метрополитен в Нью-Йорке. Все собранные деньги отдают Институту костюма.

Пока Американская элита развлекается, рядом с музеем собираются толпы людей. Но не для того чтобы увидеть экстравагантные наряды знаменитостей, а чтобы поддержать палестинцев. Полицейские обнесли три квартала вокруг музея металлическими заграждениями в три ряда и уже приготовили пластиковые наручники. В этом году угроза не от зевак или папарацци, а от антиизраильских протестующих, которые проводят протест — день гнева за Палестину.

Полиция не церемонится с активистами — десятки задержанных. Пока одни красуются перед камерами в странных нарядах, другие скандируют лозунги с призывами остановить геноцид в Газе.