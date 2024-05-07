Ребятам о зверятах: как правильно вести себя с детенышами диких животных

Навредить можно не только малышам, но и себе.

Весна уже совсем скоро уступит место лету, а значит, что у пернатых и четвероногих братьев наших меньших появляется первое потомство. В лесопарковых зонах Москвы уже можно встретить лисят, зайчат, бельчат и птенцов, которых так и хочется приласкать. Однако делать этого не стоит, ведь вы можете навредить не только им, но и себе. Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров объяснил сайту aif.ru, как правильно вести себя при встрече с детенышами животных.

По словам специалиста, чаще всего от чрезмерного внимания людей страдают лисята. Они рождаются в апреле, и в первые несколько недель они полностью слепые, глухие и не имеют зубов. В начале мая они впервые выползают из своих норок и часто попадаются на глаза проходящим мимо горожанам. Маленькие рыжие пушистые комочки так и напрашиваются на то, чтобы их приласкали и сфотографировали, однако так делать ни в коем случае нельзя.

«Кричать не надо, тем более ловить. Этим можно испугать животных. Также их лучше не кормить, иначе не научатся сами добывать себе еду. Рекомендую при встрече с лисятами сделать несколько кадров с расстояния и тихонько отойти, чтобы не мешать им», — поясняет эксперт.

Чаще всего лис в Москве можно встретить на окраинах лесопарков, в гаражных кооперативах и закрытых на ремонт детских садах, так как они очень любят селиться под верандами и хозяйственными постройками, вместо того, чтобы самим копать норы. Очень важно не подкармливать их, чтобы они могли вырасти самостоятельными и независимыми от человека. Существует стереотип, что лисы — главные разносчики бешенства, однако столичных лис в этом плане бояться не стоит. Два раза в год для них раскладывают пероральную вакцину.

Помимо лис, в весенних парках часто можно увидеть бельчат. Если вдруг вы увидели выпавшего из дупла малыша — не спешите его поднимать. В большинстве случаев, рядом находится его мама, которая в скором времени придет за своим чадом и унесет его обратно домой.

«Та же ситуация и с зайчатами, которые уже родились в московских лесопарках. Если увидите в траве зайчонка, одинокого, дрожащего, потерянного, не берите его в руки, не уносите. Он ждет свою маму, которая появится сразу же, как только вы уйдете. Точно так же ведут себя детеныши косули, которые появятся в конце мая», — предупредил Бурмистров.

А вот встреча с дикими поросятами может стать опасной уже не для них, а для вас. Маленькие кабанчики всегда гуляют только в компании мамы, поэтому если вдруг она почувствует угрозу для своего потомства — сделает все, чтобы из защитить. В таком случае категорически нельзя бежать — вы только спровоцируете животное на агрессию. Лучше тихо и незаметно уйти, не привлекая к себе внимания.

С птицами же дела обстоят немного проще. На данный момент успели вылупиться только утята и совята.

«Есть понятие „слеток“. Птенцы предпринимают первые попытки взлететь, пролетают метра три и опускаются на землю, продолжая свой путь „пешком“. Обычно в таких случаях набегают „спасатели“. Трогать птенцов не надо — они находятся под присмотром родителей и учатся самостоятельности», — объясняет специалист.

Среди всех зверят помощь может понадобиться только стрижатам. Из-за своей физиологии они не могут взлететь с земли, так что, если вдруг вы увидите лежащего на земле птенца стрижа, его необходимо поднять на ладони невысоко над землей и слегка подбросить в воздухе. Делать это нужно очень аккуратно.

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