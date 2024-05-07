«Нельзя просто выкинуть на улицу»: в Госдуме заинтересовались работой цирков-шапито

По закону заведение должно обеспечить животным хорошую пенсию, но руководство выбирает менее затратный способ.

Цирки-шапито сегодня занимаются незаконной формой предпринимательской деятельности, от этого страдают и сами животные. Об этом рассказал Газете.ру первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, из-за своих представлений под шатром такие цирки не могут правильно содержать животных и, следовательно, получить лицензию. В связи с этим заведение не сможет обеспечить собакам достойную пенсию и, скорее всего, от них просто избавятся.

«У нас по закону те животные, которые использовались когда-то в культурно-зрелищных мероприятиях, обязательно должны получить нормальное дожитие, их нельзя просто выкинуть на улицу. Их пристраивают либо в реабилитационные центры, либо в вольеры в зоопарках, если это речь о диких животных. Здесь мы видим абсолютно неадекватную позицию», — сказал он.

Владимир Бурматов подчеркнул, что он уже получил множество обращений, которые собирается направить в прокуратуру для проведения проверок. Он отметил, если заведение не может нормально содержать животных для своих программ, то не стоит их тогда туда включать.

«В данном случае руководство этого учреждения просто выбрало не ту дверь и им нужно оперативно исправлять свое поведение — подыскать адекватные условия содержания для этих несчастных животных, которых они эксплуатировали на протяжении многих лет, и таким образом перестать нарушать законодательство в этой сфере», — заключил он.

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