«Думают только о себе»: Прохор Шаляпин о конкуренции среди артистов

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 179 0

Шаляпин рассказал о конкуренции среди артистов

«Думают только о себе»: Прохор Шаляпин о конкуренции среди артистов

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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По-настоящему талантливых людей можно прочувствовать интуитивно, считает он.

Среди артистов существует серьезная конкуренция, сильного соперника никто не будет хвалить. Об этом певец Прохор Шаляпин заявил teleprogramma.pro.

Он рассказал, что знаменитости чувствуют по-настоящему талантливых людей интуитивно, так же, как и тех, кто хорошо поет, но не подходит характером. Продвигать и хвалить они начинают именно слабых. Это связано с банальной завистью. Певцы настолько самовлюбленные, что не готовы растить себе конкурентов.

«Настоящие такие вот звезды, они все манипуляторы, все эгоисты, все думают только о себе. И никогда никто не будет действительно хвалить по-настоящему талантливого конкурента. Понимаете? Все хвалят своих бездарных детей и неопасных таких вот участников, которые, может, и поют хорошо, но психика слабая. И понятно, что звезды из этого человека не получится. Это вот мы интуитивно чувствуем», — высказался Шаляпин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шаляпин раскрыл детали нового романа.

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