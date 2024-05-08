«Потеряете интерес»: Брутян опубликовала загадочный пост о любви
Брутян заявила, что мужчинам нравятся загадочные и непредсказуемые девушки
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
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Звезда заодно дала совет влюбленным парам.
Актриса Зепюр Брутян раскрыла секрет, как она добилась Павла Прилучного. В блоге звезда дала совет, как заполучить долгожданного мужчину.
Она назвала загадку внутри девушки ключом к сердцу представителей сильного пола. Знаменитость считает, что в этом поможет и непредсказуемость, которая позволит покорить воображение мужчины неожиданными поворотами.
«Потеряете загадку — потеряете интерес», — убеждена Брутян.
Сам же 36-летний актер положительно относится к необычным подходам своей супруги. Звезда сериала «Мажор» заявлял, что счастливо живет с непредсказуемой звездой.
Стоит упомянуть, что Брутян и Прилучный поженились еще в 2022 году, но у них уже родился сын, которого назвали Микаэлем, а сюрпризы супруги все продолжают возникать на горизонте.
Ранее 5-tv.ru писал, что Брутян спешно вывезла Прилучного из России.
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