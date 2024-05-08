«Потеряете интерес»: Брутян опубликовала загадочный пост о любви

Звезда заодно дала совет влюбленным парам.

Актриса Зепюр Брутян раскрыла секрет, как она добилась Павла Прилучного. В блоге звезда дала совет, как заполучить долгожданного мужчину.

Она назвала загадку внутри девушки ключом к сердцу представителей сильного пола. Знаменитость считает, что в этом поможет и непредсказуемость, которая позволит покорить воображение мужчины неожиданными поворотами.

«Потеряете загадку — потеряете интерес», — убеждена Брутян.

Сам же 36-летний актер положительно относится к необычным подходам своей супруги. Звезда сериала «Мажор» заявлял, что счастливо живет с непредсказуемой звездой.

Стоит упомянуть, что Брутян и Прилучный поженились еще в 2022 году, но у них уже родился сын, которого назвали Микаэлем, а сюрпризы супруги все продолжают возникать на горизонте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брутян спешно вывезла Прилучного из России.