«Потеряете интерес»: Брутян опубликовала загадочный пост о любви

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 20 0

Брутян заявила, что мужчинам нравятся загадочные и непредсказуемые девушки

«Потеряете интерес»: Брутян опубликовала загадочный пост о любви

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звезда заодно дала совет влюбленным парам.

Актриса Зепюр Брутян раскрыла секрет, как она добилась Павла Прилучного. В блоге звезда дала совет, как заполучить долгожданного мужчину.

Она назвала загадку внутри девушки ключом к сердцу представителей сильного пола. Знаменитость считает, что в этом поможет и непредсказуемость, которая позволит покорить воображение мужчины неожиданными поворотами.

«Потеряете загадку — потеряете интерес», — убеждена Брутян.

Сам же 36-летний актер положительно относится к необычным подходам своей супруги. Звезда сериала «Мажор» заявлял, что счастливо живет с непредсказуемой звездой.

Стоит упомянуть, что Брутян и Прилучный поженились еще в 2022 году, но у них уже родился сын, которого назвали Микаэлем, а сюрпризы супруги все продолжают возникать на горизонте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брутян спешно вывезла Прилучного из России.

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