«Лучший подарок»: Прилучный раскрыл свое отношение к беременности жены

Звезда «Мажора» рассказал, как у него получилось создать крепкие отношения с Брутян.

Актер Павел Прилучный, говоря о семейном счастье с Зепюр Брутян, рассказал о взаимных подарках. Но недавно супруга превзошла ожидания своей половинки, о чем он признался в интервью «Антенне».

Звезда сериала «Мажор» рассказал, что счастлив в браке с молодой актрисой Зепюр Брутян. Они постоянно делают друг другу сюрпризы, а также устраивают романтические вечера. При этом Прилучный признался, что самым радостным и неожиданным подарком была беременность супруги.

«Самый большой сюрприз мне сделала Зепюр, когда забеременела. Это лучший подарок, который только может быть», — признается звезда «Мажора».

Влюбленные живут в браке уже два года, у них также подрастает сын, который только укрепил отношения молодой пары. При этом Прилучный сильно расстраивается, когда ему приходится покидать свою жену ради съемок, поэтому неожиданные подарки в их семье стали нормой.

Как утверждает актер, они стараются вместе путешествовать и спонтанно радовать друг друга. По мнению звезды, у них сейчас «замечательный период».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на премьере фильма «Неприличные гости» журналисты обнаружили трещину в отношениях молодой пары — Прилучный унизил свою супругу.