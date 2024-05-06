«Лучший подарок»: Прилучный раскрыл свое отношение к беременности жены
Беременность Зепюр была для Прилучного приятной неожиданностью
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
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Звезда «Мажора» рассказал, как у него получилось создать крепкие отношения с Брутян.
Актер Павел Прилучный, говоря о семейном счастье с Зепюр Брутян, рассказал о взаимных подарках. Но недавно супруга превзошла ожидания своей половинки, о чем он признался в интервью «Антенне».
Звезда сериала «Мажор» рассказал, что счастлив в браке с молодой актрисой Зепюр Брутян. Они постоянно делают друг другу сюрпризы, а также устраивают романтические вечера. При этом Прилучный признался, что самым радостным и неожиданным подарком была беременность супруги.
«Самый большой сюрприз мне сделала Зепюр, когда забеременела. Это лучший подарок, который только может быть», — признается звезда «Мажора».
Влюбленные живут в браке уже два года, у них также подрастает сын, который только укрепил отношения молодой пары. При этом Прилучный сильно расстраивается, когда ему приходится покидать свою жену ради съемок, поэтому неожиданные подарки в их семье стали нормой.
Как утверждает актер, они стараются вместе путешествовать и спонтанно радовать друг друга. По мнению звезды, у них сейчас «замечательный период».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на премьере фильма «Неприличные гости» журналисты обнаружили трещину в отношениях молодой пары — Прилучный унизил свою супругу.
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