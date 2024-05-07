Белоруссия начала внезапную проверку носителей нестратегического ядерного оружия

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

В готовность к выполнению задач приводится комплекс «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25.

Белоруссия начала внезапную проверку носителей нестратегического ядерного оружия

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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В Белоруссии началась внезапная проверка средств-носителей нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщило Минобороны страны.

«В соответствии с распоряжением президента Белоруссии в вооруженных силах проводится внезапная проверка средств-носителей нестратегического ядерного оружия», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в рамках проверки в готовность к выполнению задач приводится дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25. Будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами.

Также в ходе проверки будет осуществлено перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром и отработана подготовка к применению нестратегического ядерного оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии обеспокоены постоянной дислокацией солдат НАТО в Сувалкском коридоре.

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