Белоруссия начала внезапную проверку носителей нестратегического ядерного оружия

В Белоруссии началась внезапная проверка средств-носителей нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщило Минобороны страны.

«В соответствии с распоряжением президента Белоруссии в вооруженных силах проводится внезапная проверка средств-носителей нестратегического ядерного оружия», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в рамках проверки в готовность к выполнению задач приводится дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25. Будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами.

Также в ходе проверки будет осуществлено перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром и отработана подготовка к применению нестратегического ядерного оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии обеспокоены постоянной дислокацией солдат НАТО в Сувалкском коридоре.