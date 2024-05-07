Организация Freedom House* признана нежелательной в России

Американскую НПО уличили в продвижении политики недружественных государств и дискредитации российской армии.

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность американской неправительственной организации (НПО) Freedom House.

В надзорном ведомстве пояснили свое решение тем, что «среди основных направлений деятельности Freedom House — содействие установлению так называемой „главенствующей“ роли США в мире».

Также, по данным Генпрокуратуры, с начала спецоперации американская НПО активно участвует в продвижении политики недружественных государств и дискредитации Вооруженных сил РФ. Кроме того, она призывает к оказанию помощи ВСУ, конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, увеличению санкционного давления на Россию и введению санкций в отношении третьих государств.

В январе Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность зарегистрированного в Чешской Республике издания DOXA*, которое уличили в публикации материалов, посвященных организации диверсий, включая инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минюст включил в список нежелательных организаций зарегистрированную в Польше Civil Council*.

* — признана нежелательной на территории РФ